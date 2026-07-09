El presidente de Túnez alerta de intentos de desestabilizar el país desde varios sectores

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Túnez, 9 jul (EFE).- El presidente de Túnez, Kais Said, denuncia que diversos sectores antigubernamentales «organizados» intentan desestabilizar el país y asegura que «cualquier complot» será abortado, según un comunicado de la Presidencia publicado este jueves en la red social Facebook.

Las declaraciones de Said se produjeron, según la nota, durante una reunión la tarde del miércoles con la primera ministra tunecina, Zafrani al Zanzari, a quién le explicó que «una serie de acontecimientos se están sucediendo de manera organizada para perjudicar a los ciudadanos y alimentar tensiones en el país».

El mandatario destacó que el pueblo tunecino, «que ha seguido su camino en sangre y dolor, derrotará cualquier maniobra de desestabilización y caos, ya venga de dentro o de fuera del país».

Agregó que los tunecinos «ya frustraron» otros intentos anteriores, «gracias a su profunda conciencia colectiva», aunque no precisó hechos concretos ni facilitó más datos al respecto.

Said, quien ostenta el poder desde 2019, tampoco brindó detalles ni identidades de las personas o grupos a los que se refirió.

Desde que el mandatario se arrogara plenos poderes dos años después de asumir la presidencia, diversas entidades y organismos han denunciado un deterioro de las libertades y una intensificación de la persecución contra la disidencia.

En los últimos años, en Túnez se multiplicaron las protestas antigubernamentales en rechazo a las políticas de Said, que han derivado en un cerco a organizaciones no gubernamentales, partidos opositores, periodistas y voces críticas en general.

Alrededor de una veintena de ONG fueron suspendidas temporalmente desde el pasado octubre bajo el argumento de no tener en regla la documentación administrativa requerida, un señalamiento rechazado por los grupos afectados, políticos de la oposición y gran parte de la sociedad civil.

Además, cerca de medio centenar de destacados opositores se encuentran encarcelados, acusados, en su mayoría, de orquestar planes terroristas para acabar con el Gobierno.

El Ejecutivo de Said puso también su foco en la prensa independiente, acotando la capacidad de los periodistas de informar sobre lo que sucede en el país, por no contar con las acreditaciones necesarias que debe otorgar el Ministerio de Comunicación. EFE

sb/mra