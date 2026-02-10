El presidente de Taiwán pide la liberación «inmediata» del editor Jimmy Lai tras condena

2 minutos

Taipéi, 10 feb (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, pidió este martes la liberación «inmediata» del magnate mediático hongkonés Jimmy Lai, condenado el lunes a 20 años de prisión por violar la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.

El mandatario, que se sumó así a las demandas expresadas por otros gobiernos y organismos internacionales, afirmó en su cuenta de Facebook que Taiwán «se solidariza» con Jimmy Lai y con quienes «salvaguardan la libertad», y urgió a Pekín a poner fin a lo que describió como una persecución política «bajo el falso pretexto de aplicar la ley».

El presidente taiwanés sostuvo que el fallo evidencia que el modelo de ‘un país, dos sistemas’ «existe solo de nombre» y que el sistema judicial hongkonés se ha visto degradado hasta convertirse en un instrumento para restringir libertades fundamentales, entre ellas las de expresión y prensa.

Además, añadió que la condena pretende disuadir a la disidencia y advirtió de que el caso vulnera la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984, que garantizaba la preservación de los derechos y libertades civiles en Hong Kong durante 50 años tras su retrocesión a China en 1997.

Las declaraciones se producen un día después de que un tribunal hongkonés condenara a Jimmy Lai, de 78 años, a 20 años de prisión por conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones consideradas sediciosas, una sentencia que ha provocado llamamientos a su liberación por parte de gobiernos occidentales, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos.

En respuesta a esas críticas, Pekín insiste en que los órganos judiciales de Hong Kong actúan con independencia y conforme a la ley, en el marco de la Ley de Seguridad Nacional impuesta en 2020 tras las protestas masivas de 2019.

Este mismo martes, el Gobierno chino reforzó esa posición con la publicación de un libro blanco en el que defiende la legislación de seguridad y rechaza las acusaciones de deterioro de las libertades en la excolonia británica.

China sostiene que la aplicación de la ley ha permitido restaurar la estabilidad en Hong Kong y subraya que la seguridad nacional y los derechos y libertades «no son incompatibles», una formulación que ha sido cuestionada por la ONU y por diversas oenegés internacionales. EFE

gbm-tw/lcl/ah