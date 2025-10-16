El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirma que no renunciará al cargo

Lima, 16 oct (EFE).- El presidente de transición de Perú, José Jerí, afirmó que no piensa renunciar al cargo que asumió el pasado viernes, tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de la conmoción que ha generado en su país la muerte de un manifestante durante la multitudinaria protesta que se realizó este miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso.

«No voy a renunciar», declaró Jerí este jueves en las afueras del Palacio de Gobierno de Lima, al que volvió a pie tras visitar de manera sorpresiva la sede del Congreso, junto con el primer ministro, Ernesto Álvarez.

En una declaración previa, tras terminar su visita al Palacio Legislativo, el gobernante dijo que su país afronta «épocas complicadas» y denunció que «un grupo minúsculo pretende imponer una agenda distinta a una expresión ciudadana de inconformidad». EFE

