El presidente de Uganda respalda el cierre forzoso de varios medios de comunicación

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Nairobi, 4 jul (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, defendió este sábado el cierre forzoso de al menos seis medios de comunicación independientes en el país, que describió como «recientes y limitadas acciones» contra «algunos» individuos e instituciones en el país.

«Lo que las fuerzas de seguridad han estado haciendo en los últimos días no es un retroceso, sino una consolidación de nuestra larga lucha por el patriotismo, el panafricanismo, la transformación socioeconómica y la democracia», declaró el mandatario en un discurso a la nación.

Museveni, de 81 años, consideró «positivo» la actuación de las autoridades, al considerar que «algunos inversores y turistas se asustaron debido a noticias falsas» sobre el país.

Aunque no especificó a qué tareas se refería, parece una forma de respaldar a su hijo y jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, el general Muhoozi Kainerugaba, quien el 27 de junio ordenó el cierre del periódico Daily Monitor, la cadena NTV Uganda, las emisoras Dembe FM y KFM, la televisión Spark TV y el diario regional The East African, sin ofrecer explicaciones.

Según denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), las fuerzas de seguridad ocuparon entonces la sede del grupo Nation Media Group Uganda (NMG-U, uno de los mayores conglomerados de la región y dueño de algunos de los medios mencionados) en Kampala e impidieron la impresión del Daily Monitor y las emisiones habituales de radio y televisión.

«En Uganda, ¡no creo en la libertad de prensa! La prensa debe estar dirigida por los cuadros de la revolución», publicó en la red social X Kainerugaba, al anunciar el cierre de estos medios de comunicación.

Amnistía Internacional (AI), or su parte, exigió el pasado martes a las autoridades ugandesas que pongan fin «de inmediato» al acoso contra medios de comunicación independientes.

Kainerugaba, que cuenta con 1,3 millones de seguidores en X, es conocido por usar esta red social para publicar mensajes polémicos y, aunque hasta 2021 mantenía un perfil público bajo, ha ganado visibilidad en los últimos años a través de las redes sociales gracias a publicaciones irreverentes y a menudo violentas.

Esta no es la primera vez que NMG sufre un ataque de las autoridades: en 2013, el Gobierno de Museveni, que ocupa el poder desde 1986, cerró durante más de una semana el Daily Monitor y la emisora de radio Dembe FM después de que éstos publicaran informaciones sobre un supuesto plan para su sucesión bautizado como «Proyecto Muhoozi».

Museveni es el cuarto presidente africano que lleva más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato. EFE

pmc/jfu