El presidente de Uruguay dice que acuerdo de paz entre Israel y Hamás «parece un milagro»

2 minutos

Montevideo, 9 oct (EFE).- El anuncio de que Israel y Hamás acordaron firmar la primera fase de un acuerdo de paz fue visto «con expectativa» por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, quien dijo que la noticia «parece un milagro» y añadió que espera un alto al fuego y la devolución de rehenes.

Así lo indicó este jueves en una rueda de prensa en la que puntualizó que el mecanismo que se encuentre para detener lo que está ocurriendo «tiene que ser bienvenido».

De acuerdo con esto, al ser consultado sobre si es optimista de que el acuerdo se cumplirá, Orsi respondió: «Creo que sí. Esta vez sí. Algunas señales muestran que sí. El tema de Oriente Medio viene de muchos años atrás. Si uno analiza, es una historia de siglos. Ojalá se pueda parar acá».

Asimismo, el mandatario dijo que espera que en algún momento se puede tener una noticia similar de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como también de lo que está sucediendo en Sudán.

«Ojalá se termine de redondear todo y que en Egipto puedan encontrar lo que todos queremos. Acá lo que queremos es un alto al fuego, la devolución de prisioneros, de rehenes. Acá tiene que parar esto. El mecanismo que se encuentre parar esto tiene que ser bienvenido», enfatizó sobre el acuerdo entre Israel y Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un acuerdo de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza.

Trump dijo -en su cuenta oficial de la red social Truth- que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto».

«¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!», sentenció el mandatario republicano en su anuncio y concluyó agradeciendo a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía que trabajaron en las negociaciones en el Cairo para hacer realidad «un evento histórico y sin precedentes». EFE

