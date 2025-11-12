El presidente de Uzbekistán crea un consejo de negocios e inversión con Estados Unidos

2 minutos

Moscú, 12 nov (EFE).- El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, firmó este miércoles un decreto para la creación de un Consejo Uzbeko-Estadounidense de Negocios e Inversión, encaminado a incrementar los intercambios comerciales entre ambos países.

El consejo estará encabezado por la jefe de la Administración presidencial uzbeka, Saída Mirziyóyeva, que es hija del líder de la república centroasiática, y por un representante estadounidense aún por decidir, informó la oficina de prensa del jefe del Estado.

Según el decreto, el nuevo órgano se dedicará a coordinar las iniciativas estratégicas bilaterales y la realización de grandes proyectos de inversión.

Su creación fue acordada en la reciente visita del Mirziyóyev a Washington para participar en la cumbre EE.UU.-Asia Central presidida por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

También se encargará de crear un fondo especial de inversión con la participación de la Corporación Finanaciera de Desarrollo Internacional de EE.UU, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo.

Además, Taskent se propone reforzar sus vínculos con Estados Unidos con el incremento de la plantilla de su Embajada en Washington y la apertura de consulados de Filadelfia, Chicago, Orlando y Seattle.

En el marco de la cumbre, Trump anunció un acuerdo con Uzbekistán para la extracción de tierras raras, en el marco del cual prevé invertir «cerca de 35.000 millones de dólares en los próximos tres años, una cifra que superará los 100.000 millones de dólares en la próxima década».

Mirziyóyev, cuyo país cuenta con yacimientos de más de 30 metales, incluyendo wolframio, molibdeno, litio y otros, tiene previsto llevar a cabo hasta 2028 más de 70 proyectos de extracción de materias primas por un valor de 1.600 millones de dólares.EFE

mos/mr