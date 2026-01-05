The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es trasladado a la corte, según medios

Nueva York, 5 ene (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está siendo trasladado en estos momentos desde la prisión de Brooklyn hasta el tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante el juez en un principio a las 12.00 local (17.00 GMT).

Según imágenes difundidas por los medios estadounidenses, el convoy que lleva a Maduro ante el juez discurrió por varias calles de la ciudad fuertemente custodiado por numerosos coches de policía, hasta que llegó a un campo, donde fue introducido en un helicóptero con el que llegará hasta el tribunal. EFE

