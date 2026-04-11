El presidente de Yibuti, reelecto con casi el 98% de la votación

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El veterano gobernante de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, ganó las elecciones presidenciales del país del Cuerno de África con 97,81% de los votos, según los resultados oficiales divulgados el sábado.

Guelleh obtuvo así su sexto mandato consecutivo por encima de su único rival, Mohamed Farah Samatar, una figura poco conocida que alcanzó solo 2,19% de la votación, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior.

Guelleh, de 78 años, gobierna el país desde 1999. En la elección anterior, en 2021, ganó con más de 97% de los votos.

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