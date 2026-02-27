El presidente del Alavés no tiene “noticia de nadie” sobre el interés de River en Coudet

2 minutos

Redacción deportes, 27 feb (EFE).- Alfonso Fernández de Trocóniz, presidente del Alavés, aseguró este viernes que no tiene “ninguna noticia de nadie” acerca del posible interés de River Plate en el fichaje del técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet, actual entrenador del conjunto vitoriano.

Antes del inicio del encuentro contra el Levante en Valencia, que abre la vigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), cuando el dirigente fue preguntado por DAZN por si el técnico de Buenos Aires les había transmitido algo al respecto de River Plate, contestó: “No tenemos ninguna noticia de nadie. Chacho es nuestro entrenador, apoyarle y confiar totalmente en él. No hay nada, ninguna noticia”.

“Yo no hablo de supuestos. Si esa situación se da al final, ya veremos, pero es una hipótesis a día de hoy. (…) Si se diera la situación, tenemos una dirección deportiva y una secretaría técnica que trabaja siempre, pero no hablamos de supuestos y nos tenemos que centrar en el partido, que es lo importante”, apuntó ante la cuestión sobre si ya habían buscado sustituto.

Marcelo Gallardo, hasta este jueves técnico del River Plate argentino, anunció el pasado lunes que el de Banfield (disputado anoche) sería el último encuentro en su segunda etapa al frente del banquillo ‘millonario’.

Desde ese momento, el ‘Chacho’ Coudet fue uno de los mejor situados en la agenda de posibles entrenadores para el banquillo del club de Núñez. No obstante, el propio técnico negó este jueves, en vísperas del partido Levante-Alavés, cualquier contacto con la entidad argentina. EFE

