El presidente del BID llega a Bolivia para apoyar al país en «momento clave de transición»

La Paz, 13 ene (EFE).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, llegó este martes a Bolivia para sostener reuniones con el Gobierno de Rodrigo Paz y empresarios, y también para expresar el apoyo del organismo al país suramericano en un «momento clave de transición».

Goldfajn arribó al aeropuerto internacional de El Alto, que sirve a La Paz, la ciudad sede del Gobierno y el Legislativo nacional, donde fue recibido por el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

En un mensaje en sus redes sociales, Goldfajn destacó que está en Bolivia «en la primera misión oficial de un presidente del Grupo BID en 15 años».

«Venimos en un momento clave de transición, con un mensaje claro: el Grupo BID apoya a los Bolivianos en este momento crucial. Gracias, por la cálida recepción. En los próximos días estaremos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra», añadió.

Por su parte, el ministro Aramayo dijo a los medios que uno de los temas que se verán es una financiación por hasta 4.500 millones de dólares del BID para «una serie de proyectos en beneficio de la población y la ciudadanía», para reactivar su economía afectada por una crisis que se arrastra desde hace al menos dos años.

«Es la operación más grande que hemos tenido del BID y el volumen de recursos habla de la confianza que se está teniendo en las medidas económicas y sociales que el presidente Rodrigo Paz ha tomado en estas ocho semanas» de Gobierno, agregó.

Aramayo indicó que la financiación «demanda que Bolivia muestre disciplina fiscal» y una «solidez en su política monetaria», por lo que será un crédito que se entregará dentro de un «plan de desembolsos» según el cumplimiento de las metas que se trace el Gobierno boliviano.

Para el canciller boliviano, la visita de Goldfajn es una señal que muestra «que los pasos que está dando Bolivia están dando confianza a la banca internacional, a los organismos multilaterales».

El ministro confirmó que el presidente del BID sostendrá en esta jornada reuniones con el equipo del Banco Central de Bolivia (BCB), con ministros, empresarios de La Paz y El Alto y finalmente con el presidente Paz.

Posteriormente, Goldfajn se trasladará a la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, donde este miércoles tendrá «una agenda con el sector privado empresarial», añadió Aramayo.

La última vez que un presidente del BID estuvo en Bolivia fue en 2013, cuando llegó Luis Alberto Moreno para la firma de contratos para otorgar créditos al entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y para la inauguración del nuevo edificio del organismo internacional en La Paz.

Rodrigo Paz ya se reunió con Goldfajn en un viaje a EE.UU. en octubre pasado, tras ganar la segunda vuelta presidencial.

La llegada del centrista Paz a la Presidencia abrió un nuevo ciclo político y económico en Bolivia después de 20 años de la izquierda en el poder.

La primera medida fuerte del nuevo Gobierno fue retirar en diciembre la subvención de los combustibles que rigió por más de dos décadas y que, según las autoridades, ya era insostenible porque suponía un fuerte gasto y dio lugar a actos de corrupción. EFE

