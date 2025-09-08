El presidente del BID reafirma apoyo a Argentina tras reunión con Milei

2 minutos

Buenos Aires, 8 sep (EFE).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, mantuvo este lunes una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y reafirmó el compromiso de su organismo a «seguir apoyando al país».

«Excelente encuentro con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo, el secretario (de Finanzas) Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Casa Rosada», escribió Goldfajn sobre su reunión en la sede del Ejecutivo argentino, en la que dijo conversaron sobre «la agenda de reformas económicas de Argentina, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo».

También participaron de la reunión el jefe para el Cono Sur del BID, Morgan Doyle, y la asesora del presidente del BID, Amanda Glassman.

«Estamos comprometidos a seguir apoyando al país», añadió el presidente del BID tras el encuentro, celebrado pocas horas después de la abultada derrota del partido de Milei ante el peronismo en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires, que concentra a cerca del 40 % de la población del país.

Tras conocerse los resultados, el presidente llamó a hacer una autocrítica al interior de su formación pero enfatizó que no modificaría en absoluto el rumbo de su Gobierno y su política económica.

El BID, uno de los organismos internacionales que apoyó la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril, aprobó el pasado 16 de julio un paquete de apoyo financiero por un total de 10.000 millones de dólares para Argentina

Además de su encuentro con Milei, Goldfajn, que tiene previstas reuniones con representantes del sector privado, mantuvo una conversación con la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, en el marco de la Cumbre de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, que se celebra esta semana en Buenos Aires.

«Felicité a la ministra por el liderazgo en esta iniciativa regional clave para construir una región más próspera y segura, y reafirmé el compromiso del Grupo BID con el plan de seguridad de Argentina», mencionó el presidente del BID, que destacó que el organismo está apoyando proyectos vinculados con el fortalecimiento de las instituciones federales de seguridad y con la modernización del sistema de justicia federal. EFE

fpe/pd/jrh