El presidente del Consejo Europeo pide a Bielorrusia cesar el envío de globos a Lituania

1 minuto

Bruselas, 27 oct (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, mostró este lunes su «plena solidaridad» con Lituania por los globos de contrabandistas bielorrusos que invadieron su espacio aéreo en los últimos días y pidió a al gobierno bielorruso que ponga fin a «las acciones persistentes y provocativas contra la UE y sus Estados miembros».

«Estas actividades híbridas deben cesar y Bielorrusia debe prevenir nuevos incidentes», escribió en redes sociales Costa, quien aseguro que «la UE seguirá presionando al régimen por sus complicidad en la guerra de Rusia contra Ucrania y apoyará la protección de su frontera oriental».

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, responsabilizó hoy al Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, del lanzamiento de globos de contrabando de cigarrillos hacia Lituania en cuatro ocasiones durante la última semana, lo que provocó el cierre de aeropuertos y retrasos y desvíos de vuelos internacionales que afectaron a decenas de miles de viajeros.

Y anunció que el Ejército lituano podrá derribar a partir de hoy los globos de contrabandistas procedentes de Bielorrusia.

Explicó además que su Gobierno prepara un nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia que se finalizará en una reunión del gabinete el miércoles y se presentará a los socios de la UE y de la OTAN. EFE

