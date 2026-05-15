El presidente del Consejo Europeo visitará Guatemala para respaldar su democracia

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Ciudad de Guatemala, 15 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realizará una visita oficial a Guatemala el 19 y 20 de mayo para fortalecer el diálogo político y respaldar la democracia del país centroamericano, informó este viernes el Gobierno guatemalteco.

Costa será recibido por el presidente Bernardo Arévalo de León «en el marco del fortalecimiento del diálogo político entre Guatemala y la Unión Europea y el respaldo a la democracia del país», detalló la Cancillería guatemalteca en un comunicado.

Esta visita, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores, «permitirá abordar temas de interés común orientados al impulso de la cooperación en áreas prioritarias, la promoción del intercambio comercial y de la inversión».

Esta constituye la primera visita oficial de un presidente del Consejo Europeo a la nación centroamericana en la historia de sus relaciones bilaterales.

La relación entre Guatemala y la Unión Europea se asienta en el Acuerdo de Asociación con Centroamérica, en vigor desde 2013, que sostiene la cooperación mediante los pilares de diálogo político, desarrollo y un marco comercial preferencial.

La Unión Europea es uno de los socios de cooperación más constantes del país, con apoyo histórico a la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y los derechos humanos, así como a reformas de transparencia y lucha contra la corrupción.

El bloque brinda un estrecho seguimiento a los procesos institucionales de Guatemala, que este 2026 incluyen la renovación en entidades clave para el fortalecimiento democrático, entre las que destacan la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público (Fiscalía). EFE

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