El presidente del Eurogrupo ve justificado dar más margen fiscal para medidas energéticas

4 minutos

Luxemburgo, 11 jun (EFE).- El presidente del Eurogrupo, Kyrkiakos Pierrakakis, consideró este jueves que la propuesta de la Comisión Europea de flexibilizar las reglas fiscales para permitir un mayor gasto en medidas energéticas es acertada y valoró que esta se focalice en las acciones destinadas a mejorar la seguridad energética.

«Es una propuesta bastante justificada porque, por un lado, permite cierta flexibilidad, pero también es una flexibilidad que se suma a la ya existente que permitimos para la defensa. Además es una flexibilidad bastante específica (…) que se ajusta a nuestras necesidades de infraestructura (energética)», dijo a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona en Luxemburgo.

El también titular de Finanzas griego argumentó que la flexibilidad se aplicará a cuestiones que afectan a la seguridad energética y de la Unión Europea y recordó que, según datos del Fondo Monetario Internacional, el impacto del conflicto en Oriente Medio en Europa ha sido un 12 % menor que la crisis de 2022 a raíz de la guerra en Ucrania debido, precisamente, a las inversiones en energía realizadas desde entonces.

Esta postura contrasta con la expresada hace menos de un mes durante la reunión del Eurogrupo celebrada en Nicosia, dónde Pierrakakis explicó que el consenso entre los socios del euro era que no se daban las condiciones por el momento para aplicar esta flexibilidad pese al impacto del conflicto en Oriente Medio.

«La propuesta de la Comisión demuestra que ahora estamos en esa fase», dijo hoy.

El Ejecutivo comunitario propuso la semana pasada ampliar la flexibilidad que ya prevén las reglas fiscales para el gasto en defensa también a las medidas energéticas, de modo que los países puedan destinar a estas últimas hasta un 0,3 % de su PIB al año entre 2026 y 2028, con un máximo del 0,6 % en total, sin que compute a efectos de las normas.

La nueva flexibilidad se enmarca, no obstante, en el tope ya establecido para defensa, con lo que entre ambas partidas los países no podrán rebasar el 1,5 % del PIB en gasto adicional no computable hasta 2028.

El Ejecutivo comunitario ha explicado que este margen adicional no podrá utilizarse para medidas que apoyen a los combustibles fósiles, como rebajas de impuestos especiales a los mismos, sino que se limitará a aquellas que favorezcan la seguridad energética a largo plazo, como inversiones en renovables o infraestructura, pero aún debe precisar y debatir con los Estados qué gastos concretos podrían beneficiarse.

En este sentido, el ministro de Finanzas alemán, Lars Klingbeil, dijo a su llegada al encuentro que su país esperará a conocer esos detalles para pronunciarse sobre la medida, aunque señaló que prestan atención tanto a la sostenibilidad fiscal como al gasto en defensa.

Su homóloga finlandesa, Riikka Purra, consideró que, si bien la seguridad energética es una prioridad estratégica, especialmente en el contexto actual, «ampliar el alcance de la cláusula nacional de escape al apoyo energético no debería perjudicar la credibilidad del marco fiscal de la UE».

«Si queremos luchar contra el aumento del coste de la energía, debemos hacerlo acelerando la transición hacia energías limpias y reduciendo dependencias de los combustibles fósiles, todo lo cual requiere una reorganización de prioridades dentro de los presupuestos nacionales», dijo a su llegada al encuentro.

Por su parte, el ministro de Finanzas portugués, Joaquim Miranda Sarmento, respaldó la propuesta de la Comisión y avanzó que su país activará dicha cláusula, como ya hizo para el gasto en defensa. EFE

lpc-asa/ahg/rcf

(Vídeo)