El presidente del Gobierno español consolida en Argelia el acercamiento de las relaciones

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró este lunes en Argel su deseo de «reforzar» las relaciones entre su país y Argelia, un acercamiento tras varios años de tensiones en torno al Sáhara Occidental.

Esta visita, la primera de Sánchez en cuatro años, reviste para el Gobierno español «una especial importancia, porque España ve a Argelia como no solamente un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo», afirmó durante una declaración a la prensa junto al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

«Es fundamental reforzar el diálogo político entre España y Argelia» y construir una asociación «económica beneficiosa» para ambos, añadió.

Sánchez, que acudió acompañado de varios altos cargos de empresas energéticas españolas, recordó que, desde principios de 2026, Argelia ha sido el «primer proveedor de gas natural» de España, que está conectada con Argelia mediante un gasoducto denominado MedGaz.

Por su parte, el presidente Tebboune se refirió a una reunión «fructífera» y «franca» con Sánchez, y valoró positivamente una visita que supone un «nuevo impulso» entre ambos países.

El jefe de Estado argelino afirmó haber hablado con él sobre energía, las formas de fomentar las inversiones españolas en Argelia, la inmigración irregular y también el Sáhara Occidental.

Este vasto territorio desértico, rico en fosfatos y con aguas ricas en peces, que fue colonia española hasta 1975, ha sido el centro de las diferencias entre Argel y Madrid.

En 2022, España dio su apoyo al plan marroquí sobre el Sáhara Occidental, una región controlada en gran parte por Marruecos y por la que se disputan Rabat y los independentistas del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

Este cambio de rumbo puso fin a la histórica postura de neutralidad de España en este asunto y provocó la ira de Argel, que decidió suspender un tratado de amistad firmado en 2002 con Madrid y limitar las transacciones comerciales con España mediante la congelación de las operaciones bancarias, una medida con graves consecuencias económicas.

Argelia también retiró a su embajador en Madrid.

Tras este enfriamiento, las relaciones comerciales bilaterales experimentaron un deshielo progresivo a partir de 2025. La presidencia argelina anunció en marzo que Tebboune había decidido reactivar el tratado de amistad.

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