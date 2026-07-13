El presidente del Gobierno español viajará a Argelia tras la crisis diplomática

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Argelia el 20 de julio en una visita oficial para dejar atrás años de tensiones entre Argel y Madrid por el tema del Sáhara Occidental, anunció el lunes su oficina.

Será la primera visita de Sánchez a Argelia desde el desencuentro desencadenado en 2022, después de que España diera un giro y empezara a respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, antigua colonia española disputada por Rabat y los independentistas saharauis del Frente Polisario, apoyados por Argel.

Este giro, que puso fin a la histórica posición de neutralidad de Madrid en este asunto, fue decidido por Sánchez en el marco de un acercamiento diplomático a Marruecos.

Amplio territorio desértico rico en fosfatos y pesca, el Sáhara Occidental, colonia española hasta 1975, está controlado en su mayor parte por Marruecos, pero es considerado por Naciones Unidas un territorio no autónomo ante la ausencia de un arreglo definitivo.

Ante el cambio español, Argelia decidió suspender el tratado bilateral de amistad firmado en 2002 y limitó las transacciones comerciales con España.

Las relaciones comerciales experimentaron un deshielo progresivo a partir de 2025.

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