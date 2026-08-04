El presidente del Kurdistán autónomo visita Siria para debatir la integración de los kurdos

afp_tickers

Compartir

2 minutos

El dirigente sirio Ahmed al Sharaa recibió el lunes en Damasco al presidente del Kurdistán autónomo, Nechirvan Barzani, para conversar sobre el acuerdo destinado a integrar las instituciones kurdas sirias en el poder central, indicaron fuentes oficiales a la AFP.

El acuerdo se firmó en enero tras enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los kurdos, pero su aplicación se está estancando.

Se trata de la primera visita de Barzani a Damasco desde que una coalición de rebeldes islamistas, liderados por Al Sharaa, derrocara al presidente Bashar al Asad en diciembre de 2024.

Según la oficina del presidente sirio, la reunión entre ambos dirigentes se centró en las formas de «reforzar la coordinación, especialmente en el ámbito económico (…), con el fin de contribuir al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad» del país, devastado por años de guerra.

El objetivo del viaje de Barzani es abordar el acuerdo y «las medidas para la integración de las FDS en el gobierno» central, indicó una fuente oficial siria a la AFP, en referencia a las Fuerzas Democráticas Sirias, una coalición militar liderada por grupos kurdos.

Durante la guerra civil siria (2011-2024), los kurdos apoyados por Occidente tomaron el control de amplias zonas del norte y el noreste de Siria y fueron la punta de lanza de la lucha antiyihadista.

Un año después de la caída de Asad, las fuerzas kurdas se vieron obligadas, bajo la presión militar de las nuevas autoridades islamistas, a retirarse de amplias zonas del norte del país.

El acuerdo con el gobierno sirio, firmado poco después, supuso el fin de las esperanzas de autonomía de esta minoría.

mam-str-lk/sno/anb/hgs/meb