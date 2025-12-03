El presidente del Legislativo de Río es preso por obstruir investigación contra una mafia

Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Rodrigo Bacellar, fue detenido este miércoles por la Policía Federal, acusado de haber advertido a un exdiputado regional, señalado como aliado del Comando Vermelho, sobre un operativo que terminaría en su arresto.

Según un comunicado de la Corte Suprema, que ordenó la detención de Bacellar, «hay fuertes indicios» de que el presidente del legislativo de Río participó en la obstrucción de operaciones policiales y colaboró para frustrar el cumplimiento de mandatos judiciales contra el exconcejal y exdiputado de Río de Janeiro, Thiego Raimundo dos Santos Silva, conocido como ‘TH Joias’.

‘TH Joias’ fue arrestado en septiembre pasado, acusado de haber servido de intermediario con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y peligrosas de Brasil, para la compra de drogas, fusiles y equipos antidrones.

De acuerdo con el magistrado Alexandre De Moraes, quien determinó la prisión, los hechos narrados por la Policía «son gravísimos», ya que Bacellar estaría obstruyendo investigaciones y acciones vinculadas con el crimen organizado, incluso con la posible influencia del Poder Ejecutivo regional.

En la decisión, el juez afirma que Bacellar «tenía conocimiento previo del operativo policial, se comunicó con Thiego -el principal objetivo de la acción- e incluso lo asesoró sobre el retiro de objetos de interés investigativo».

Las indagaciones señalan que con las informaciones dadas por el presidente del legislativo regional, ‘TH Joias’ pudo borrar datos de su celular y deshacerse de objetos de su residencia, antes de la acción policial, ocurrida el 3 de septiembre pasado.

La investigación de la Policía Federal, agrega el magistrado, demuestra que Bacellar es «el primer contacto en la lista de comunicación urgente enviada por el propio ‘TH Joias’, lo que destaca la «imperiosa necesidad de que el investigado se comunique con el parlamentario».

Bacellar, quien inició su carrera política en 2018, a partir de 2023 pasó a ser investigado por la Fiscalía regional por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Actualmente ejerce su segundo mandato como presidente de la Asamblea de Río de Janeiro, para el que fue elegido por unanimidad, pero la decisión de la Corte Suprema también ordena la suspensión del cargo. EFE

