El presidente del Parlamento iraní asistirá a la firma del acuerdo con EE.UU. en Suiza

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Teherán, 16 jun (EFE).- El presidente del Parlamento iraní y negociador jefe en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, participará en la firma del acuerdo preliminar con Washington el viernes en Suiza.

«Por parte de Estados Unidos estará el señor (vicepresidente de Estados Unidos) Vance y por parte de Irán el señor Qalibaf», dijo el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi, a periodistas en Teherán, informó la agencia Tasnim.

El diplomático indicó que aún no se ha determinado el lugar del encuentro y reiteró que tras la firma del memorando de entendimiento comenzarán inmediatamente las negociaciones para un acuerdo definitivo entre Teherán y Washington.

Entre los asuntos que se abordarán figuran el enriquecimiento de uranio, las reservas existentes y las necesidades nucleares de Irán, según Ravanchi.

Poco antes, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ya había anunciado que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán el viernes en Suiza tras la firma del memorando de entendimiento que cerraron ayer para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

«El viernes comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final», dijo Araqchí en una reunión con los embajadores y diplomáticos extranjeros en Teherán, informó la agencia IRNA.

Araqchí declaró que ayer se puso fin a la guerra con EE.UU. e Israel que comenzó el 28 de febrero, pero que la entrada en vigor del acuerdo provisional de paz será el viernes.

El ministro sostuvo que ese memorando se alcanzó el domingo tras tres meses de negociaciones y dijo que se centra en el fin de la guerra, la situación en el estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes bloqueados y las compensaciones para la reconstrucción en Irán, aunque el vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó el lunes que por ahora no se liberarán los fondos bloqueados de Irán.

En una entrevista en el programa «Good Morning America» de ABC, Vance dijo que Teherán recibiría dinero si tomaba medidas verificadas para eliminar sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Araqchí señaló que las cuestiones relacionadas con el programa nuclear iraní serán discutidas durante 60 días a partir del viernes con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que resulte en el levantamiento de las sanciones impuestas a Irán. EFE

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