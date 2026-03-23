El presidente del Parlamento iraní niega que esté negociaciando con EE.UU.

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Teherán, 22 mar (EFE).- El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bager Qalibaf, aseguró este lunes que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, después de que algunos medios informaran de que Washington está manteniendo conversaciones con él para poner fin a la guerra.

“No se han llevado a cabo negociaciones con Estados Unidos, y las noticias falsas se utilizan para manipular los mercados financieros y petroleros y escapar del atolladero en el que se encuentran Estados Unidos e Israel”, afirmó Qalibaf en un mensaje en la red social X. EFE

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