El presidente del Parlamento venezolano señala a Volker Türk como un «enemigo» de su país

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Caracas, 17 mar (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, señaló este martes como un «enemigo» de su país al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, quien dijo el lunes que su oficina no ha recibido una lista oficial de los presos políticos liberados ni ha tenido acceso sin restricciones a centros de detención pese a haberlo solicitado.

«Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy», agregó el funcionario, en referencia a la final del Clásico Mundial de Béisbol, que disputará Venezuela frente al equipo de Estados Unidos. EFE

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