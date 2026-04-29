El presidente del TEDH: Los jueces deben apoyarse para preservar el Estado de derecho

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Madrid, 29 abr (EFE).- El presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Mattias Guyomar, dijo este miércoles que existe un «deber de solidaridad» entre los jueces, de «apoyarse unos a otros» para preservar el Estado de derecho y la democracia.

Señaló que algunos derechos de los jueces se están poniendo «en juego», y citó casos de Polonia y Rumanía, para insistir en esa «solidaridad» en defensa de la independencia judicial, pues esta beneficia no solo al sistema judicial, sino al ciudadano individualmente y, por ende, a toda la sociedad.

Guyomar es consciente, aunque no sea en absoluto el caso en España, dijo, de las «dificultades» a las que se enfrentan hoy en día los jueces en «todos los países» simplemente por hacer su trabajo, por seguir ejerciendo su misión con independencia, según indicó en la conferencia ‘El orden público europeo y las identidades constitucionales’, pronunciada en la sede del Tribunal Constitucional (TC) español.

No solo se trata de «brindarse el apoyo mutuo» que necesitan, y no por un espíritu de corporativismo, precisó, sino para fortalecerse unos a otros en defensa del estado de derecho, de la democracia, de la que los jueces son «protagonistas» en el marco de una separación de poderes bien entendida.

Si se protege a los jueces a nivel nacional, se está protegiendo el estado de derecho y es una «garantía» para el individuo, comentó en otro momento.

El sistema europeo de derechos humanos es de «responsabilidad» compartida, no solo depende del TEDH, apuntó, sino también de los tribunales nacionales, en un diálogo basado en el respeto y tomando en cuenta los contextos de cada Estado, aunque puede haber discrepancias.

Existe una «complementariedad horizontal», un modelo de «responsabilidades compartidas», así que se necesita una buena «interacción» entre el nivel nacional y el europeo, incidió.

Basado en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, es un sistema «vivo» que protege de las «arbitrariedades», situando a las personas en el «corazón».

Acerca de las sentencias que condenan a Rusia por su ofensiva sobre Ucrania, indicó que el TEDH está apoyando la soberanía de este segundo país basándose en los derechos de las personas individuales.

Aunque Rusia no cumple las sentencias, Ucrania persevera en los procedimientos porque para ella supone lograr «justicia».

Preguntado por si habría que cambiar el Convenio Europeo o el protocolo adicional para incorporar explícitamente derechos como un medioambiente saludable, dijo que esa no es misión de los jueces, sino de otras autoridades. No obstante, una sentencia del TEDH ha condenado a Suiza en un procedimiento sobre la lucha contra el cambio climático.

En cualquier caso, «no podemos dar marcha atrás» con los derechos adquiridos, subrayó. Y al estudiar el TEDH asuntos como la eutanasia, sostuvo que se han dejado de lado ideas tradicionales porque son «nuevos derechos».

Guyomar, que fue presentando por el presidente del Tribunal Constitucional español, Cándido Conde-Pumpido, matizó que el TEDH no está para «inventarse derechos», sino para «enriquecer» los que ya existen. EFE

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