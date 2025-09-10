The Swiss voice in the world since 1935

El presidente del ultraderechista portugués Chega participará en evento de Vox en Madrid

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 10 sep (EFE).- El presidente del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura, participará este fin de semana en el evento ‘Europa Viva 25’, organizado por el español Vox en Madrid.

Así lo confirmó a EFE una portavoz de la formación política lusa, que es la segunda fuerza en el Parlamento de Portugal, sin ofrecer más detalles.

‘Europa Viva 25’ se celebrará los próximos 13 y 14 de septiembre en el Palacio Vistalegre Arena de la capital española y asistirán al evento dirigentes de los partidos que integran el grupo europeo ‘Patriots for Europe’.

Mas allá de los ‘Patriots for Europe’, Vox había anunciado la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, pero finalmente su viaje a Madrid ha sido cancelado tras el revés electoral sufrido en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

Ventura intervino en la edición de 2024 de este evento y en febrero pasado estuvo también en la cumbre de los Patriots, en Madrid.

Su partido, Chega, tiene en la actualidad 60 diputados en el Parlamento portugués y por primera vez en su historia es líder de la oposición, después de aumentar el número de escaños en las legislativas de mayo pasado.

En su punto de mira están los migrantes y su mayor presencia en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) ha contribuido a que el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que gobierna en minoría, intente endurecer la política migratoria del país.EFE

ssa/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR