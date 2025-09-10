El presidente del ultraderechista portugués Chega participará en evento de Vox en Madrid
Lisboa, 10 sep (EFE).- El presidente del partido de ultraderecha portugués Chega, André Ventura, participará este fin de semana en el evento ‘Europa Viva 25’, organizado por el español Vox en Madrid.
Así lo confirmó a EFE una portavoz de la formación política lusa, que es la segunda fuerza en el Parlamento de Portugal, sin ofrecer más detalles.
‘Europa Viva 25’ se celebrará los próximos 13 y 14 de septiembre en el Palacio Vistalegre Arena de la capital española y asistirán al evento dirigentes de los partidos que integran el grupo europeo ‘Patriots for Europe’.
Mas allá de los ‘Patriots for Europe’, Vox había anunciado la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, pero finalmente su viaje a Madrid ha sido cancelado tras el revés electoral sufrido en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.
Ventura intervino en la edición de 2024 de este evento y en febrero pasado estuvo también en la cumbre de los Patriots, en Madrid.
Su partido, Chega, tiene en la actualidad 60 diputados en el Parlamento portugués y por primera vez en su historia es líder de la oposición, después de aumentar el número de escaños en las legislativas de mayo pasado.
En su punto de mira están los migrantes y su mayor presencia en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) ha contribuido a que el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro, que gobierna en minoría, intente endurecer la política migratoria del país.EFE
ssa/cg