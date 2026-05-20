El presidente designado de la COP31 insta a acelerar el ritmo de la electrificación

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Copenhague, 20 may (EFE).- El presidente designado de la XXXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP31) que tendrá lugar en noviembre en Antalya (Turquía), Murat Kurum, urgió a acelerar el ritmo de la electrificación de la economía mundial, que calificó de fundamental para luchar contra el cambio climático y cumplir con compromisos de anteriores COP.

«Hoy en día, alrededor del 20 % del consumo final de energía se cubre con electricidad. Juntos, debemos aspirar a aumentar esa cifra lo antes posible», declaró este miércoles Murat Kurum, que también es titular de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, durante la reunión de ministros del Clima que se celebra en Copenhague.

La Agencia Internacional de la Energía, en su escenario de «cero emisiones netas para 2050», sostiene que este porcentaje del 20 % debe aumentar hasta superar el 27 % en 2030, y el 50 % a mediados de siglo.

«Para lograr este objetivo, es esencial descarbonizar la generación de energía. Sin embargo, no es suficiente. También necesitamos electrificar los procesos de nuestra vida cotidiana», afirmó Kurum, al tiempo que instó a «iniciar un debate global sobre la electrificación».

Señaló, al destacar la necesidad de potenciar la electricidad como fuente de energía en todo el mundo, que la actual crisis energética ha puesto de relieve la importancia de la generación de energía renovable y de la diversificación nacional de las fuentes de energía.

«Los gobiernos, los organismos internacionales y el sector privado se están centrando cada vez más en la electrificación como un frente clave de la transición», dijo. EFE

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