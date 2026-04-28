El presidente dominicano asistirá a la Cumbre Iberoamericana en Madrid, informa Albares

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Santo Domingo, 28 abr (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, asistirá a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid, España, el 4 y el 5 del próximo noviembre, informó este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien realiza una visita oficial al país caribeño.

El diplomático español ofreció la información a la prensa española en la sede de la embajada de España en Santo Domingo tras un encuentro con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, en la Cancillería del país caribeño, segunda parada de su gira por Latinoamérica que inició ayer en Puerto Rico y concluirá mañana en México.

«Hemos traído la carta de invitación de su majestad el rey, y el canciller dominicano me ha confirmado que el presidente Abinader estará, por supuesto, en noviembre en esa cumbre en Madrid», declaró Albares, quien junto al Álvarez repasó este martes los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, que en esta ocasión tendrá como lema ‘Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo’.

Preguntado sobre si ya han invitado a esa cita a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro español señaló que «en estos momentos lo que estamos haciendo es dirigiéndonos a todos los países y vamos a actuar como se actúa siempre. Se invita a quien tiene la representación internacional de cada país».

La Cumbre Iberoamericana de Madrid «no va a ser distinta de otra, la Secretaría Pro Témpere no cambia las regalas. Hay unas reglas establecidas por todos y en todo momento las vamos a seguir», concluyó.EFE

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