El presidente dominicano felicita a Laura Fernández por victoria en comicios en Costa Rica

Santo Domingo, 2 feb (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su victoria en las elecciones celebradas el domingo en Costa Rica.

«Mis felicitaciones a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su victoria con amplio respaldo popular, y por la ejemplar participación ciudadana», escribió Abinader en la red social X.

A la vez, subrayó el compromiso de su Gobierno «de seguir consolidando nuestra Alianza para el Desarrollo en Democracia, como hemos hecho con el presidente Rodrigo Chaves».

Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano, se convirtió el domingo en la ganadora de las presidenciales de Costa Rica, en las que obtuvo un apoyo del 48,5 % de los votos con el 88,4 % de las mesas escrutadas, muy por encima del 40 % necesario para triunfar en primera ronda.

La candidata, politóloga de 39 años, venció al candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien sumó el 32,12 % de los votos, de acuerdo a los resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones.

La nueva gobernante, quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación del actual Gobierno, se ha proclamado como «heredera» del presidente saliente, Rodrigo Chaves. EFE

