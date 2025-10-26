El presidente dominicano llama a ir hacia «la normalidad» tras los efectos de Melissa

Santo Domingo, 26 oct (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llamó este domingo a encaminarse hacia «la normalidad» tras varios días con gran parte de sus provincias en niveles de alerta roja, en las que se suspendió la jornada laboral a causa del huracán Melissa, localizado esta tarde a unos 167 kilómetros al sur de Kingston (Jamaica).

«El país en su gran proporción debe de ir entrando ya en la normalización de todas sus actividades», indicó Abinader, quien decidió levantar la suspensión laboral y de la educación en la mayoría de provincias, incluida la capital.

«Los pronósticos que habían eran muy negativos y por eso tomamos todas las medidas para mitigar cualquier daño», señaló esta tarde en una rueda de prensa conjunta con la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos y el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

De hecho, el COE decidió este domingo rebajar a cuatro las provincias en alerta roja, las cuales están localizadas al suroeste del país, mientras que otras trece se encuentran en aviso amarillo y la misma cantidad en verde.

Hasta este momento, en la República Dominicana Melissa ha causado un muerto e inundaciones, y las autoridades continúan la búsqueda en aguas del mar caribe de un niño que desapareció junto al malecón de Santo Domingo.

Como dato preliminar, el director del COE indicó que hay «735 viviendas afectadas, 3.765 personas desplazadas, cuatro albergues activados, con 77 personas alojadas y 48 comunidades incomunicadas»

Abinader felicitó el trabajo de la Defensa Civil que «ayudó en la prevención y sacando familias de lugares vulnerables».

Además, más de 3.500 personas evacuadas y casi 1,4 millones de personas están sin agua en la República Dominicana a causa de los efectos del huracán, según datos del COE.

Por su parte, la directora del Indomet, informó que Melissa «ya es un huracán mayor, de categoría cuatro, con vientos máximos sostenidos de 220 km/h», y se traslada hacia el oeste a unos 7 km/h.

Ceballos destacó que el desplazamiento lento del huracán es lo que ha permitido que las lluvias afecten estos días a la República Dominicana, y advirtió que «el sistema se va a desplazar sobre Jamaica y luego afectará a la parte sureste de Cuba».

Precisamente en Jamaica, las autoridades lucharon este domingo para refugiar a la mayor cantidad de habitantes ante la previsión de graves inundaciones en el país.

La directora del instituto meteorológico dominicano reconoció que la trayectoria del huracán «generó mucha incertidumbre al principio».

Por otro lado, esta mañana el presidente dominicano realizó una visita a diferentes presas del país con el objetivo de verificar los niveles de sus embalses ante las lluvias que se podrían producir en los próximos días.

Con Melissa ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte. EFE

