El presidente dominicano viaja a Emiratos Árabes Unidos para participar en un foro global

1 minuto

Santo Domingo, 1 feb (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viaja este domingo a Dubai (Emiratos Árabes Unidos) para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit-WGS, en inglés), donde sostendrá encuentros bilaterales con colegas suramericanos, informó Presidencia.

En esta ocasión el evento se realizará del 3 al 5 de febrero bajo el lema ‘Dando forma al futuro de los gobiernos’ y reunirá a líderes mundiales, funcionarios, expertos del sector privado para debatir sobre el futuro, la innovación tecnológica, políticas públicas y sostenibilidad, de acuerdo con las autoridades dominicanas.

Esta reunión internacional, que se celebra desde 2013, también tiene como objetivo «forjar soluciones para los desafíos globales venideros, enfocándose en futurismo, innovación, tecnología, gobernanza y cooperación internacional», señaló Presidencia en un comunicado de prensa.

«La Organización de la Cumbre Mundial de Gobiernos, a través de sus eventos, diálogos y otras iniciativas, se centra en aprovechar la innovación y la tecnología para resolver los desafíos universales que enfrenta la humanidad», añadió la institución. EFE

