El presidente Donald Trump puede participar en enero en el próximo Foro de Davos

2 minutos

Ginebra, 23 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, puede asistir a la próxima edición del Foro Económico Mundial en Davos, que se celebrará del 19 al 22 de enero próximo, tras seis años sin aparecer en este foro, informaron fuentes a la casa editorial de medios suizoS CH Media.

Aunque la Confederación Suiza no ha confirmado su visita, en Cologny, sede del Foro Económico Mundial, ya están en marcha los preparativos para recibirle, afirmó por su parte el periódico La Tribune de Genève.

Dos fuentes cercanas al Foro y al Gobierno suizo dijeron a CH Media que Donald Trump se invitó a sí mismo incluso antes de ser contactado por los organizadores, pero un portavoz del Foro de Davos negó esta versión.

Según el portavoz, el presidente estadounidense fue invitado por el presidente del Foro, Borge Brende, durante el último encuentro de 2025 y las invitaciones escritas para el Foro de Davos de 2026 ya hfueron enviadas en mayo y en agosto.

La participación de Trump también puede haber sido favorecida por las buenas relaciones con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, la empresa de gestión de activos más importante del mundo y quien actualmente también es copresidente interino del Consejo de Administración del Foro.

De confirmarse su presencia, esta será la tercera vez que Donald Trump asiste al Foro de Davos, tras sus participaciones en 2018 y 2020.

En la última reunión anual del Foro, en enero de este año, el republicano intervino solamente de forma telemática, por videollamada, muy poco después de su segunda investidura como presidente.

Estados Unidos ha impuesto a Suiza la tasa de aranceles más elevada entre sus socios comerciales y se estima que la visita de Trump puede ser una ocasión para que las autoridades suizas intenten convencerle de reducir ese gravamen, que actualmente es del 39 % para todos sus productos, con ciertas excepciones. EFE

ah/is/pddp