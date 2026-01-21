El presidente egipcio acepta incorporarse a la Junta de Paz de Trump que supervisará Gaza

El Cairo, 21 ene (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, aceptó este miércoles participar de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que supervisará el desarrollo del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Egipto acoge con satisfacción la invitación de Trump a Al Sisi para unirse a la Junta de Paz y anuncia su aceptación de la invitación y su compromiso con cumplir los procedimientos legales y constitucionales pertinentes», indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores egipcio.

Asimismo, Egipto, país mediador junto con Catar, Turquía y EE.UU. en el conflicto entre Israel y grupo palestino Hamás, reiteró «su agradecimiento por el liderazgo de Trump y su compromiso con el fin de la guerra en Gaza y el establecimiento de la seguridad, la paz y la estabilidad en Oriente Medio».

Mostró su «apoyo a la misión de la Junta de Paz», que se crea en el marco de la segunda fase del plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza, y de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que da pie a la implementación de dicho acuerdo alcanzado el pasado octubre.

El Cairo, incidió el comunicado, se reafirmó en «sus continuos esfuerzos, en coordinación con los Estados Unidos y otros socios, para asegurar la consolidación del alto el fuego y la entrega sin obstáculos de ayuda humanitaria», así como el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización (FIE).

También empoderar al Comité Nacional para la Administración de la Franja de Gaza, el gobierno tecnócrata de doce miembros que administrará el enclave palestino y será supervisado por la Junta de Paz, «para llevar a cabo sus deberes» y empezar la recuperación y reconstrucción.

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial. EFE

