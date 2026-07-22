El presidente electo de Colombia anuncia una oficina del Escudo de las Américas en Medellín

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El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció el martes que la ciudad de Medellín tendrá una oficina del llamado Escudo de las Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico.

El abogado millonario, que asumirá el poder el 7 de agosto, prometió estrechar las relaciones con Estados Unidos como parte de su plan para combatir con mano dura a los grupos armados que operan en el país que más produce cocaína del mundo.

Colombia fue excluida en marzo de la creación del Escudo de las Américas ante los constantes choques entre el presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, y Trump.

Dieciséis aliados de Washington como Argentina, Ecuador y El Salvador sí hacen parte, aunque países clave en la cadena del narco como México y Brasil no se han sumado a la iniciativa.

De la Espriella prevé que Colombia se una a la alianza y anunció el martes la apertura de una oficina en Medellín, ciudad que fue bastión del barón de la cocaína Pablo Escobar.

«Aquí en Medellín está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado», dijo en una declaración a medios.

Washington y Bogotá enfriaron su histórica relación durante la presidencia de Petro, a quien Estados Unidos impuso sanciones financieras. Lo señaló de presuntamente favorecer a grupos narcotraficantes con los que intentó sin éxito negociar la paz, en medio de la peor crisis de seguridad en una década.

De la Espriella ganó el balotaje en junio contra el candidato de la izquierda con la promesa de arremeter contra cárteles y guerrillas mediante bombardeos.

También se comprometió a construir megacárceles y reanudar la fumigación aérea de los cultivos de hoja de coca.

Medellín fue entre los años 1980 y 1990 una de las ciudades más violentas del mundo debido a la ofensiva de Escobar contra el Estado, y que fue abatido por la fuerza pública.

Herederos de su imperio criminal aún operan en la segunda ciudad más importante de Colombia, aliados con mafias del mundo.

das/vd/lb