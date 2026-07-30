El presidente electo de Colombia asumirá el cargo en Cali tras la autorización del Congreso

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se posesionará el 7 de agosto en la ciudad de Cali (suroeste) después de que el Congreso aprobara este miércoles el traslado temporal de sus funciones a esa ciudad para ese día.

La posesión presidencial en Colombia se realiza tradicionalmente en la sede parlamentaria en la capital, Bogotá. Pero el ultraderechista solicitó que la ceremonia se haga en el suroeste del país tras vencer en las elecciones de junio al senador Iván Cepeda, candidato de la izquierda oficialista.

Con la aprobación de su propuesta, el mandatario electo consiguió su primera victoria legislativa en un Congreso en el que tiene una representación minoritaria.

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca. Pero el presidente izquierdista Gustavo Petro, que no reconoce el resultado de la elección y alega fraude electoral, no autorizó el uso de instalaciones militares para el evento.

Con 58 votos a favor y 30 en contra, el Senado ratificó el traslado de sus funciones ese día a un auditorio universitario en Cali, la tercera ciudad más poblada del país golpeada por constantes ataques de las guerrillas.

La Cámara baja ya había tomado la misma decisión el martes.

La bancada legislativa de la izquierda, liderada por Cepeda, votó en contra y argumentó que el traslado traería sobrecostos.

Sus congresistas anunciaron que no asistirán a la posesión y llamaron a movilizaciones en Bogotá, Cali y la caribeña Barranquilla, bastión político de De la Espriella.

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella quiere consolidar el apoyo en el Congreso de los partidos tradicionales para sacar adelante sus reformas, como recortar en un 40% el tamaño del Estado y atacar con mano dura a guerrilleros y narcotraficantes.

El abogado millonario de 47 años ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas.

vd/cr