El presidente eslovaco ofrece en Pekín impulsar la cooperación entre China y la UE

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Pekín, 28 jul (EFE).- El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, afirmó este martes en Pekín ante su homólogo chino, Xi Jinping, que Bratislava está dispuesta a promover activamente la cooperación entre la Unión Europea (UE) y China y a encauzar sus diferencias mediante el diálogo, durante una visita que consolida el acercamiento bilateral entre ambos países.

Según la agencia oficial Xinhua, Pellegrini defendió que las discrepancias entre Pekín y Bruselas se aborden «mediante la consulta» y expresó la disposición de Eslovaquia a contribuir a una relación «más estable» entre ambas partes.

Xi, por su parte, pidió a Bratislava que desempeñe un papel «constructivo» para favorecer el entendimiento entre China y la UE, en un momento en que los vínculos entre Pekín y el bloque comunitario atraviesan tensiones políticas y comerciales.

El mandatario chino sostuvo que ambas partes deben centrarse en sus puntos de coincidencia y gestionar sus diferencias mediante el diálogo, además de insistir en que Pekín considera a la UE un «socio».

Pellegrini expresó asimismo el interés de su país en atraer nuevas inversiones chinas, mientras Xi propuso reforzar los intercambios en cultura, turismo, deporte, juventud y cooperación entre administraciones locales.

China y Eslovaquia elevaron sus relaciones a una asociación estratégica en noviembre de 2024, durante una visita a Pekín del primer ministro eslovaco, Robert Fico, en la que ambos gobiernos acordaron ampliar la colaboración

El acercamiento político quedó de manifiesto en septiembre de 2025, cuando Fico fue el único jefe de Gobierno de un país de la UE que asistió al desfile militar celebrado en Pekín por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, junto a dirigentes como Xi, el presidente ruso, Vladímir Putin, o el líder norcoreano, Kim Jong-un.

Tras el acto, Fico afirmó que había sido «un honor» asistir y criticó la ausencia del resto de mandatarios comunitarios, al considerar que no fue China, sino la UE, la que quedó aislada.

La visita de Pellegrini, que se prolongará hasta el miércoles, da continuidad a la política del Gobierno eslovaco de estrechar los vínculos económicos y políticos con Pekín.

Pellegrini señaló en X al comienzo de su viaje que se trata de su primera visita de Estado a China desde que asumió la Presidencia en junio de 2024 y la segunda de un jefe del Estado eslovaco al país asiático. «En estos tiempos dinámicos, es crucial para nuestro futuro reforzar estos vínculos», agregó. EFE

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