El presidente francés afirma que no hay urgencia de dialogar con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este jueves que no hay urgencia en iniciar un diálogo con Vladimir Putin, y enfatizó la importancia de la cooperación entre europeos.

«No es cuestión de días (…) ahora debemos centrarnos principalmente en nosotros mismos, en lo que queremos pedir (…) debemos prepararnos como europeos para, en el momento oportuno, estar listos para las conversaciones con los rusos», dijo Macron tras una cumbre informal en Bélgica.

El presidente francés había señalado en diciembre su intención de reanudar las conversaciones directas con su homólogo ruso, interrumpidas en gran medida debido a la guerra en Ucrania, y envió un asesor a Moscú a principios de febrero para prepararlas.

Esta conversación con Putin debe prepararse ahora entre europeos. «¿Y qué queremos? Queremos garantías de seguridad para Ucrania, pero también queremos cosas para los europeos», añadió el jefe de Estado.

Entre sus prioridades enumeró «cuestiones de prosperidad, el futuro de nuestra Europa y la arquitectura de seguridad».

