El presidente iraní, el jefe del Poder judicial y un jurista asumen el liderazgo de Irán

1 minuto

Teherán, 1 mar (EFE).- Un consejo formado por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, y un jurista del Consejo de los Guardianes asumirán el liderazgo del país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

Estas tres personas se harán cargo del “periodo de transición” tras la muerte de Jameneí en los ataques de Estados Unidos e Israel tras 37 años en el poder, informó la agencia estatal IRNA. EFE

