El presidente iraní asistirá a la Asamblea de la ONU en medio de tensiones con Occidente

3 minutos

Teherán, 8 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asistirá a la Asamblea General de la ONU en Nueva York que comienza el 23 de septiembre para “exponer las posiciones” de su país en el ámbito internacional, en un momento de intensas tensiones con Occidente por el programa nuclear iraní.

“Irán planea, como en años anteriores, aprovechar la oportunidad de la Asamblea General de la ONU para exponer sus posturas a nivel internacional”, afirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en su rueda de prensa semanal.

El portavoz explicó que la oficina presidencial anunciará próximamente los detalles del viaje y la agenda del mandatario iraní en Nueva York.

Baghaei rechazó las restricciones planteadas por Estados Unidos a la delegación de Irán que participará en la Asamblea General y las calificó de ilegales.

“Legalmente, una medida de este tipo no puede llevarse a cabo, pero lamentablemente se aplica y constituye una violación clara de las normas del derecho internacional, en particular del Acuerdo de la Sede, que establece con claridad las obligaciones del país anfitrión”, denunció.

Según un memorando filtrado recientemente en medios estadounidenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha propuesto limitar la circulación de la delegación iraní en Nueva York, lo que incluiría prohibirles el acceso a tiendas mayoristas como Costco y Sam’s Club.

La Asamblea General de la ONU comenzará el 23 de septiembre, cuatro días antes de que venza el plazo de 30 días del mecanismo activado el 28 de agosto por Francia, Alemania y Reino Unido, que restaura las sanciones de Naciones Unidas contra Irán por su programa nuclear.

Los tres países europeos, conocidos como E3, han instado a Irán a volver a la mesa de negociación con Estados Unidos, reanudar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y ofrecer información sobre el paradero de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 % para evitar la reactivación de las sanciones internacionales.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó el sábado que su país está dispuesto a retomar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, pero bajo nuevas condiciones y sobre la base de “intereses comunes y respeto mutuo”.

Araqchí explicó que Teherán intercambia mensajes con Washington a través de intermediarios, pero aseguró que la República Islámica “no cederá a presiones ni chantajes”, en aparente referencia a la exigencia estadounidense de poner fin al enriquecimiento de uranio en Irán, algo que Teherán considera inaceptable.

Además, indicó que, tras tres rondas de diálogos con la agencia nuclear de la ONU, las partes están muy cerca de acordar un nuevo marco de cooperación, suspendida después de la ley aprobada por el Parlamento iraní tras la guerra de doce días con Israel y los bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones atómicas en Irán. EFE

