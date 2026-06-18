El presidente iraní dice que el respeto mutuo es necesario para lograr la paz con EE.UU.

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Teherán, 18 jun (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves horas después de firmar el memorando de entendimiento con Estados Unidos que el respeto mutuo es necesario para alcanzar la paz.

“Se trata de un documento histórico y de un mensaje de un Irán poderoso: la paz se alcanzará a través del respeto mutuo”, dijo el mandatario en un mensaje en X en el que compartió una imagen del acuerdo firmado por él y el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario iraní aseguró que Irán “mantiene su compromiso inquebrantable con la paz mundial, que se logra mediante la preservación de la dignidad y la independencia, el progreso y la cooperación regional”.

Y sostuvo que el texto del memorando “refleja la voz de una nación que nunca ha cambiado su dignidad e independencia por ninguna amenaza o presión”.

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Además, Estados Unidos levantará las sanciones a la venta y transporte de petróleo iraní e Irán se compromete a no producir ni adquirir armas nucleares.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones. EFE

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