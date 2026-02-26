El presidente iraní insiste en que la República Islámica no busca armas nucleares

Teherán, 26 feb (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, insistió este jueves en que la República Islámica no busca el desarrollo de armas nucleares, en respuesta a las afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que Irán no reniega de ese armamento.

“Trump ha dicho que Irán debe declarar que no busca armar nucleares, pero esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones”, dijo Pezeshkian hoy, día en el que Teherán y Washington reanudan las conversaciones nucleares en Ginebra. EFE

