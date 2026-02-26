El presidente iraní insiste en que la República Islámica no busca armas nucleares

Teherán, 26 feb (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, insistió este jueves que la República Islámica no busca el desarrollo de armas nucleares tal y como señaló el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Trump ha dicho que Irán debe declarar que no busca armas nucleares, pero esto lo hemos dicho en múltiples ocasiones”, dijo Pezeshkian hoy, día en el que Teherán y Washington reanudan las conversaciones nucleares en Ginebra.

El mandatario iraní recordó que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha prohibido el desarrollo de armas nucleares en la República Islámica y “ cuando él lo declara, significa que no las tendremos”.

Trump afirmó el martes en el discurso del Estado de la Nación que la República Islámica «sigue persiguiendo sus siniestras ambiciones» para desarrollar un arma nuclear y afirmó que nunca lo permitirá.

Como respuesta el Ministerio de Exteriores iraní calificó como “grandes mentiras” las afirmaciones del presidente estadounidense.

Irán y Estados Unidos mantienen este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en busca de un acuerdo nuclear en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak.

Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. EFE

