El presidente iraní llama a la unidad de los países árabes e islámicos ante Israel

2 minutos

Teherán, 15 sep (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó este lunes a la unidad de los países árabes e islámicos tras el ataque israelí contra la delegación negociadora de Hamás en Doha (Catar) de la semana pasada, acto que calificó como «terrorismo».

«La elección es clara: debemos unirnos», dijo Pezeshkian durante la inauguración de la cumbre de líderes árabe-islámica de emergencia celebrada en Doha, en la que llamó a llevar ante la justicia y «castigar» a Israel.

Para el mandatario iraní, el ataque en suelo catarí que mató a cinco palestinos y a un policía catarí «mostró que ningún país árabe o musulmán está a salvo de la agresión de Tel Aviv» y recordó la guerra que inició Israel contra Irán en junio, así como los ataques israelíes contra otros países de la región en las últimas semanas.

El ataque de Doha es además «resultado de la inmunidad de la que ha gozado este régimen durante las últimas décadas, posibilitada por algunas potencias occidentales», insistió Pezeshkian, para quien Israel tenía como objetivo «eliminar los esfuerzos diplomáticos para poner fin al genocidio en Gaza».

El presidente iraní aseguró que el ataque «no fue una muestra de fuerza, sino de desesperación e impotencia», ya que un Gobierno que «confía en su posición no necesita bombardear a los negociadores».

El encuentro -convocado por Catar, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI)- acoge a más de 50 jefes de Estado y altos funcionarios de países árabes e islámicos como el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; o el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, acusó en la reunión a Israel de «negarse a alcanzar la paz» con sus vecinos árabes y de «imponer su poder» sobre ellos. EFE

