El presidente iraní llega a Nayaf para el cortejo fúnebre de Alí Jameneí en Irak

Compartir

2 minutos

Bagdad, 7 jul (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llegó este martes a la ciudad sagrada de Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre del asesinado líder supremo iraní Alí Jameneí que tendrá lugar este miércoles en Irak.

Así lo indicó la agencia oficial de noticias iraquí, INA, que indicó que, además de Pezeshkian, llegó a Nayaf el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, para participar en la ceremonia de la recepción del cuerpo de Jameneí, que se espera que llegue esta noche.

Tanto los comités de gobierno y seguridad de las provincias de Nayaf y Kerbala han finalizado los preparativos logísticos y técnicos para la procesión fúnebre oficial y pública del ayatolá, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Se espera que la procesión fúnebre comience mañana a las 6.00 hora local (3.00 GMT) desde Nayaf hasta Kerbala, donde se espera una participación multitudinaria.

Hoy ha continuado el funeral de Jameneí en Irán, concretamente en la ciudad sagrada de Qom, con un rezo fúnebre y una multitudinaria procesión después de tres días de masivos actos funerarios en Teherán.

Este pasado lunes, millones de personas protagonizaron en Teherán la procesión fúnebre de quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años, después de dos días de funerales en la gran mezquita de Mosala de la capital iraní.

Jameneí será enterrado finalmente el jueves en su ciudad natal de Mashad, la más sagrada del país por albergar el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiismo. EFE

sy-ijm