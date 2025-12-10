El presidente iraní parte a Kazajistán para afianzar lazos

1 minuto

Teherán, 10 dic (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, partió este miércoles a Kazajistán, donde sostendrá una reunión con su homólogo kazajo, Qasym-Zhomart Toqaev, y espera firmar varios acuerdos de cooperación bilateral.

Antes de abordar el avión en el aeropuerto de Mehrabad de Teherán, el mandatario iraní declaró a los periodistas que su visita de dos días a Astaná “representa una oportunidad y un marco adecuado para profundizar las relaciones económicas, industriales, mineras, así como culturales y de transporte con ese país”, según informó la agencia IRNA.

El presidente iraní agregó que “las relaciones con los países musulmanes deben basarse en nuestras creencias y convicciones, siendo más cercanas, amplias y profundas”.

En este sentido, abogó por crear las condiciones para aumentar el comercio entre Irán y Kazajistán, que actualmente se sitúa entre 300 y 400 millones de dólares.

El mandatario iraní informó también que, al terminar su visita en Astaná, se dirigirá a Ashgabat, Turkmenistán, para asistir el viernes al Foro Internacional de Paz y Confianza.

“Los jefes de los países de la región han sido invitados a esta cumbre, lo que representa una oportunidad adecuada para expresar nuestras perspectivas sobre la paz y la estabilidad internacional”, afirmó Pezeshkian. EFE

ash/jgb