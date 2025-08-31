El presidente iraní parte hacia China para participar en la cumbre de la OCS

The Swiss voice in the world since 1935

Teherán, 31 ago (EFE).- El presidente iraní, Masud Pezeshkian, partió este domingo hacia China para participar en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), con el objetivo de “hacer frente al unilateralismo y al totalitarismo que se han generado en Estados Unidos y algunos países europeos”.

“Esta cumbre es, sin duda, un esfuerzo para fortalecer la cooperación en el marco del multilateralismo y hacer frente al unilateralismo y al totalitarismo que se han generado en Estados Unidos y algunos países europeos”, afirmó Pezeshkian antes de abordar el avión en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, según informó la agencia oficial IRNA.

La visita del mandatario iraní se produce en medio de crecientes tensiones con Occidente, tras la guerra de 12 días con Israel y Estados Unidos, y la activación por parte de países europeos del mecanismo de “snapback”, que restaura automáticamente en un plazo de 30 días las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear.

La 25ª cumbre de la OCS se celebrará hoy y mañana en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la participación de los diez Estados miembros permanentes, además de unos veinte países invitados en el marco de “Shanghái Plus”, así como secretarios generales y directores de organizaciones internacionales.

China, Rusia, India, Bielorrusia, Pakistán e Irán figuran entre los países participantes.

“Los Estados miembros de la OCS representan a casi 2.500 millones de personas y más del 40 % de la economía mundial pertenece a los países que integran esta organización”, destacó Pezeshkian, al subrayar la importancia de la cumbre para reforzar la cooperación regional.

El presidente iraní tiene previsto reunirse con sus homólogos de otros países, entre ellos el chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladímir Putin, considerados aliados estratégicos de Teherán.

“Esperamos que estas conversaciones y reuniones sean efectivas y beneficiosas para la paz y la seguridad en la región y el mundo, así como para el desarrollo de las relaciones”, concluyó Pezeshkian. EFE

