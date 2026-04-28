El presidente iraquí encarga a Ali al-Zaidi formar gobierno como primer ministro

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El nuevo presidente iraquí nombró el lunes al empresario Ali al-Zaidi como primer ministro designado, después de que recibiera el respaldo de la principal alianza chiíta del país, tras la retirada de la candidatura de Nuri al-Maliki bajo fuertes presiones estadounidenses.

«El presidente Nizar Amede ha encargado a Ali al-Zaidi, candidato del bloque parlamentario más grande, la formación del nuevo gobierno», indicó la presidencia en un comunicado.

El nuevo gabinete deberá ser posteriormente aprobado por el Parlamento.

En enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con suspender todo el apoyo a Irak si el ex primer ministro al-Maliki, que ha ocupado el cargo en dos ocasiones y mantiene estrechos lazos con Irán, regresaba al poder.

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