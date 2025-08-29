El presidente israelí, a la familia del rehén recuperado: «Es momento de dolor y cierre»

2 minutos

Jerusalén, 29 ago (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, envió este viernes sus condolencias a la familia de Ilan Weiss, uno de los dos rehenes en la Franja de Gaza cuyos restos fueron recuperados por las autoridades israelíes este viernes, asegurando que es un momento de «dolor» pero también de «cierre».

«692 días después de su brutal secuestro junto con su esposa Shiri y su hija Noga, el cuerpo de Ilan fue recuperado en una operación conjunta de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet. Un momento de profundo dolor, pero también de cierre», dijo Herzog en un mensaje en X poco después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunciara la recuperación de los cadáveres.

Ilan Weiss, de 56 años, fue asesinado durante el ataque al kibutz Beeri durante el 7 de octubre de 2023. La identidad del otro cuerpo recuperado por las fuerzas aún no ha sido revelada.

Weiss formaba parte del equipo de defensa del kibutz, y murió tratando de defender la comunidad de los atacantes. Su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza y retenido ahí por los milicianos palestinos.

«Ilan demostró valentía y nobleza al luchar contra los terroristas en aquel oscuro día. Con su muerte, dio vida. Y desde entonces, su familia ha demostrado una fortaleza extraordinaria en su lucha por su regreso», apuntó el presidente israelí.

Sobrevivieron al ataque su mujer, Shiri, y sus tres hijas. Tanto Shiri como una de las hijas fueron secuestradas el 7 de octubre y devueltas a Israel durante la tregua de noviembre de 2023.

Herzog también prometió en su mensaje no descansar «hasta que cada uno de los rehenes regrese a casa: los vivos al abrazo amoroso de sus familias y los caídos reciban un entierro digno».

Todavía quedan en Gaza 48 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre, de los que Israel estima que al menos 20 siguen con vida.

La última vez que Israel recuperó los restos de rehenes en Gaza fue el pasado 21 de junio, cuando halló los de tres israelíes que fueron asesinados el 7 de octubre y cuyos cuerpos las milicias palestinas se llevaron a Gaza: el joven Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y la anciana Ofra Kedar, originaria también del kibutz Beeri.EFE

ime/jdg/alf