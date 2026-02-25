El presidente israelí empieza una visita oficial a Etiopía para reforzar lazos bilaterales

2 minutos

Nairobi, 25 feb (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, empezó este miércoles una visita oficial a Etiopía para reforzar las relaciones bilaterales con un socio clave en la región del Cuerno de África.

«Acabo de llegar a Adís Abeba para una visita de Estado de un día a Etiopía (…). Espero con interés una serie de importantes reuniones destinadas a profundizar los lazos entre nuestras dos naciones», afirmó Herzog en su cuenta de la red social X.

El presidente israelí fue recibido en el aeropuerto de la capital etíope por el ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Gedion Timothewos Hessebon, y por el embajador del Estado hebreo en Etiopía, Avraham Neguise.

Herzog se reunirá este miércoles con el presidente de Etiopía, Taye Atske Selassie; el primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali; y los líderes de la comunidad judía local.

La visita refleja «los históricos lazos de amistad entre ambos pueblos y marca un hito significativo en la profundización de la cooperación entre Israel y Etiopía, así como en una mayor cooperación con las naciones africanas», adelantó el Gobierno israelí en un comunicado.

Israel y Etiopía -agregó la nota oficial- «comparten una larga historia de vínculos diplomáticos, culturales y personales. A lo largo de generaciones, ha existido un profundo vínculo entre el pueblo judío y la comunidad Beta Israel (judíos etíopes)».

Etiopía es un aliado clave en la región del Cuerno de África para Israel, que ha sido durante uno de los proveedores de asistencia militar más fiables del país africano.

Israel busca también reafirmar su influencia en la región, después de convertirse a finales del pasado diciembre en el primer país en reconocer la independencia de la región secesionista de Somalilandia en la vecina Somalia, lo que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea. EFE

pa/alf