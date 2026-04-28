El presidente israelí invita a la fiscalía y la defensa a negociar el indulto de Netanyahu

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Jerusalén, 28 abr (EFE).- La Presidencia de Israel invitó este martes a los abogados del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y a la Fiscalía a entablar un diálogo en la residencia del presidente, Isaac Herzog, para explorar posibles acuerdos antes de pronunciarse sobre la solicitud de indulto del mandatario en relación con su juicio por corrupción.

La asesora jurídica del presidente, la abogada Michal Tzuk, se dirigió este martes a los representantes legales de las partes para convocarlos a reuniones en la Residencia Presidencial «lo antes posible» con el objetivo de explorar «entendimientos previos».

Herzog anunció el domingo que no abordará la solicitud de indulto por el juicio de corrupción que enfrenta el primer ministro hasta que no se agoten los esfuerzos con la Fiscalía «para alcanzar un acuerdo» fuera de los tribunales.

La carta enviada hoy por su asesora jurídica subraya que la participación en estas conversaciones no implica aceptación de los términos ni afecta a las posiciones legales de las partes en los procedimientos judiciales en curso, y fija como plazo el 3 de mayo para responder a la invitación.

En noviembre de 2025, Netanyahu remitió a Herzog, a través de su abogado, una petición de indulto. Ese mismo mes, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió una carta en la que instaba a su homólogo israelí a que se lo concediera.

El caso ha generado una fuerte polarización política en Israel, con críticas de la oposición, que rechaza un eventual indulto sin admisión de culpabilidad, mientras miembros del Gobierno han cerrado filas en torno al primer ministro y apoyan la necesidad de poner fin al proceso alegando motivos de estabilidad institucional.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores del primer ministro -cuando aún era titular de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

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