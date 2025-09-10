El presidente israelí llega a Londres a protestar por la postura británica sobre Palestina

Londres, 10 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llegado a Downing Street para reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien expresará su firme oposición a la intención del Gobierno británico de reconocer un Estado palestino y a posibles sanciones contra Israel.

Herzog entró en la residencia y despacho oficiales de Starmer sin hacer declaraciones a la prensa, mientras fuera del recinto se preparaba una protesta contra su visita, prevista para las 18:00 GMT.

Según su oficina, el presidente quiere transmitir al líder laborista su preocupación por la esperada decisión del Reino Unido de reconocer a Palestina y por el aumento de la ola de antisemitismo en el país.

Herzog advertirá, además, contra la «propaganda» de Hamás sobre la supuesta hambruna en Gaza, de acuerdo con su oficina, mientras 48 rehenes israelíes permanecen en cautiverio.

Durante la reunión, el presidente israelí subrayará que cualquier reconocimiento de un Estado palestino en este momento sería un «premio al terrorismo» y socavaría los esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes y poner fin al conflicto.

También insistirá en que las sanciones contra Israel o sus ciudadanos son «inaceptables» y que la lucha contra Irán y sus aliados terroristas es una responsabilidad «compartida por el mundo libre», incluido el Reino Unido.

Por su parte, Starmer abordará con Herzog la «intolerable situación en Gaza» y le expondrá las medidas que el Reino Unido considera necesarias para poner fin al sufrimiento de la población en la Franja, según un portavoz del Gobierno británico.

El jefe del Ejecutivo también condenará el ataque del Ejército israelí el lunes en Catar, que dejó muertos a miembros del buró político de Hamás en Doha.

El pasado lunes, Starmer recibió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y ambos líderes coincidieron en la necesidad de un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y un aumento significativo de la ayuda humanitaria.

El Reino Unido prevé reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU este mes, salvo que Israel dé pasos concretos, como acordar un alto el fuego, comprometerse a un proceso de paz a largo plazo que impulse la solución de dos Estados, permitir la reanudación de la ayuda humanitaria en Gaza y garantizar que no habrá anexiones en Cisjordania.

El Gobierno británico exige a Hamás la liberación inmediata de todos los rehenes, el compromiso con un alto el fuego, el desarme y la aceptación de que no formará parte del gobierno en Gaza, como condición para avanzar en los esfuerzos de paz. EFE

