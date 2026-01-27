El presidente israelí realizará una visita oficial a Australia este febrero

2 minutos

Jerusalén, 27 ene (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita oficial a Australia a partir del próximo 8 de febrero a invitación del primer ministro australiano y la comunidad judía del país tras el atentado que acabó con las vidas de 16 personas durante un evento de Janucá en Bondi Beach, Sídney, en diciembre de 2025.

Según hizo saber la oficina presidencial a través de un comunicado este martes, Herzog viajará acompañado de una «delegación de solidaridad» de instituciones nacionales israelíes, entre ellas el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, y el presidente de la Agencia Judía, Doron Almog.

Durante su estancia, informa la nota, el presidente israelí visitará comunidades judías australianas para expresar su solidaridad y brindar apoyo a las víctimas y familiares afectados por el atentado.

Su agenda incluirá además encuentros oficiales con líderes políticos australianos, entre ellos el gobernador general y el primer ministro, detalla el mensaje publicado por su oficina.

El ataque en Sídney se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del 14 de diciembre, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra una multitud congregada para celebrar un acto de la comunidad judía en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país.

Catorce personas -incluido un asaltante identificado como Sajid Akram, padre de Naveed- murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Según los primeros indicios, los presuntos atacantes, identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50 años y que fue abatido por la Policía, estarían vinculados con la ideología del Estado Islámico (EI). EFE

ybp/ajs