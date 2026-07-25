El presidente kazajo pide congelar el conflicto con Ucrania durante una reunión con Putin

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(Actualiza con más declaraciones del mandatario kazajo)

Moscú, 25 jul (EFE). – El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, abogó este sábado por congelar la guerra en Ucrania durante una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

«Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la ‘Fórmula de Estambul 2.0’, dado que allí se lograron resultados significativos”, le dijo Tokáyev a Putin durante un encuentro en la ciudad rusa de Omsk.

El mandatario kazajo, citado por la agencia Interfax, agregó que la congelación de los combates debe alcanzarse “naturalmente, bajo las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia”.

Todo ello es necesario para “avanzar hacia una paz muy esperada», declaró.

Tokáyev también expresó el respeto de Kazajistán hacia el pueblo y la cultura de Ucrania.

El mandatario kazajo dijo que el conflicto ruso-ucraniano tiene un carácter interestatal y desde fuera es difícil de comprenderlo.

“La naturaleza de este conflicto no está del todo clara para muchos, incluidos nosotros. Por ejemplo, si en un conflicto, como el conflicto congelado entre Azerbaiyán y Armenia, la esencia de ese conflicto, sus orígenes, nos resultaron perfectamente claros. Se remontaban a la historia. Pero aquí, es muy difícil de comprender”, reconoció.

Asimismo, Tokáyev aseguró que su país se mantiene fiel a la cooperación estratégica con la vecina Rusia, que es un “gran país” con un “gran pueblo”.

En 2022, pocos meses después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el líder kazajo dijo delante de su colega ruso que Astaná nunca reconocería la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, que fueron anexionadas por Rusia. EFE

mos/ad/fpa